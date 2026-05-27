TOURNOI DE CHEVALERIE Arques
TOURNOI DE CHEVALERIE Arques mardi 18 août 2026.
Arques
TOURNOI DE CHEVALERIE
Arques Aude
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Venez assister à un Tournoi de chevalerie à partir de 18h30 (durée 1h), au pied du château d’Arques, tous les mardis du 14 Juillet au 18 août compris. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tir à l’arc équestre, combats d’épée, joute et voltige cosaque sont au rendez-vous !
Venez partager cette aventure avec nous !!!
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Arques 11190 Aude Occitanie +33 7 52 04 15 44 crinieresdevol@gmail.com
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English :
Come and enjoy a Chivalry Tournament from 6.30pm (duration 1h), at the foot of Arques Castle, every Tuesday from July 14th to August 18th inclusive. Free for children under 12.
Equestrian archery, sword-fighting, jousting and Cossack acrobatics are on the menu!
Come and share this adventure with us!
L’événement TOURNOI DE CHEVALERIE Arques a été mis à jour le 2026-05-27 par
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