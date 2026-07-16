Les Fontinettes et le monde fluvial, Ascenseur à bateaux des Fontinettes, Arques

Informations pratiques

Les Fontinettes et le monde fluvial 19 et 20 septembre Ascenseur à bateaux des Fontinettes Pas-de-Calais

Tarifs : 16.5€ par adulte, 15€ par jeune (14-18 ans), 11€ par enfant (4-13 ans), gratuit de 0 à 3 ans. Offre spéciale JPE : 1 adulte acheté = 1 enfant offert (sélectionner le tarif gratuité JPE, offre valable uniquement sur le web)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Circuit sur l’eau : découverte de l’histoire de la navigation fluviale, de la vie des mariniers et passage de l’écluse des Fontinettes.

Sur le canal de Neufossé, au départ de l’ascenseur à bateaux des Fontinettes à Arques, partez à la découverte de l’histoire de la navigation fluviale et de la vie sur les canaux.

Pendant cette visite, vous aurez également la chance de pouvoir passer l’écluse au grand gabarit qui remplace cet ascenseur : l’écluse des Fontinettes. Avec son dénivelé de plus de 13 mètres de haut, l’expérience est unique !

Un bon moyen de découvrir le monde des mariniers et l’ascenseur d’un autre point de vue.

Cette nouvelle visite se déroule à bord de notre catamaran bâché ‘Le Marc’, bateau tout public de 50 passagers. Le guide sera avec vous à bord pendant toute la visite.

Achetez vos billets en ligne ici.

Préventes possibles également aux caisses de l’Ascenseur à bateaux de Arques et auprès de l’office de tourisme de Saint-Omer.

Ascenseur à bateaux des Fontinettes Rue de l’Ascenseur, 62510 Arques, France Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33781470892 https://ascenseurabateaux.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visites-guidees-les-fontinettes-et-le-monde-fluvial »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/visites-guidees-les-fontinettes-et-le-monde-fluvial »}] l’Ascenseur à Bateaux des Fontinettes, seul ascenseur à bateaux de France, reliant le fleuve de l’Aa et la rivière de la Lys par le biais du canal de Neuffossé. Cet ascenseur à bateaux, durant son exploitation de 1888 à 1967, a permis à de nombreux bateaux de franchir en un temps record le dénivelé de 13,13m séparant l’Aa de la Lys, et d’améliorer ainsi les conditions de navigation pour tous ses usagers.

Au cœur de notre centre d’interprétation, venez découvrir le fonctionnement de cet ouvrage aujourd’hui classé monument historique et remontez le temps jusqu’en 1967, accompagnés par Jacques, dernier gardien de l’Ascenseur à Bateaux des Fontinettes, qui vous contera à l’oreille son quotidien lors de sa dernière journée de travail passée ici, au lieu-dit des “Fontinettes”. Parking gratuit.

Circuit sur l’eau : découverte de l’histoire de la navigation fluviale, de la vie des mariniers et passage de l’écluse des Fontinettes.

©Ô MARAIS