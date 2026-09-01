AGENDA · Arques
JEP 2026 MAISON DE DÉODAT ROCHÉ Arques
samedi 19 septembre 2026 · Arques
Informations pratiques
Arques
JEP 2026 MAISON DE DÉODAT ROCHÉ
Arques Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, venez visiter la Maison de Déodat Roché Entrée libre.
.
Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 82 87
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English :
During European Heritage Days, come visit the Maison de Dédodat Roché. Admission is free.
L’événement JEP 2026 MAISON DE DÉODAT ROCHÉ Arques a été mis à jour le 2026-08-10 par
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