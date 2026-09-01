JEP 2026 CHÂTEAU D’ARQUES Arques
dimanche 20 septembre 2026 · Arques
Informations pratiques
Arques
JEP 2026 CHÂTEAU D’ARQUES
Arques Aude
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château d’Arques sera ouvert de 10h à 18h avec une visite commentée toutes les 2 heures
.
Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 84 77 site.arques@wanadoo.fr
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English :
For the European Heritage Days, the Château d’Arques will be open from 10am to 6pm, with a guided tour every 2 hours
L’événement JEP 2026 CHÂTEAU D’ARQUES Arques a été mis à jour le 2026-08-07 par
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