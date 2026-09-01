Informations pratiques

Arques

JEP 2026 CHÂTEAU D’ARQUES

Arques Aude

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château d’Arques sera ouvert de 10h à 18h avec une visite commentée toutes les 2 heures

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Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 84 77 site.arques@wanadoo.fr

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English :

For the European Heritage Days, the Château d’Arques will be open from 10am to 6pm, with a guided tour every 2 hours

L’événement JEP 2026 CHÂTEAU D’ARQUES Arques a été mis à jour le 2026-08-07 par