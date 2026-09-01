CONCERT ROCK-ARQUES EN MUSIC Arques
samedi 19 septembre 2026 · Arques
Informations pratiques
Arques
ROCK-ARQUES EN MUSIC
Arques Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Concert gratuit dans l’enceinte du château , dans une ambiance conviviale et festive . Nous vous invitons à venir découvrir les producteurs locaux et vignerons de notre territoire .
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Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 84 77
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English :
Free concert on the castle grounds, in a friendly and festive atmosphere. We invite you to come and discover the local producers and winemakers from our region.
L’événement ROCK-ARQUES EN MUSIC Arques a été mis à jour le 2026-08-10 par
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