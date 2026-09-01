CONCERT ROCK-ARQUES EN MUSIC Arques

Informations pratiques

Arques

ROCK-ARQUES EN MUSIC

Arques Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert gratuit dans l’enceinte du château , dans une ambiance conviviale et festive . Nous vous invitons à venir découvrir les producteurs locaux et vignerons de notre territoire .

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Arques 11190 Aude Occitanie +33 4 68 69 84 77

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English :

Free concert on the castle grounds, in a friendly and festive atmosphere. We invite you to come and discover the local producers and winemakers from our region.

L’événement ROCK-ARQUES EN MUSIC Arques a été mis à jour le 2026-08-10 par