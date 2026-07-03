GUITARE EN PIRENEUS Puivert
jeudi 27 août 2026 · Puivert
Informations pratiques
Puivert
GUITARE EN PIRENEUS
Camp Sadourny Puivert Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
6ème édition de « Guitare En Pireneus », festival international de guitare classique en Haute-Vallée de l’Aude.
Son programme sera riche et varié, du 20 au 30 août 2026 dans plusieurs communes Alet-les bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou et Rennes-les-bains.
A 20h chez Maurice à Sadourny, avec Florencia Altieri, Paolo Besson, Mar Sanchez, Daniel Torres Tear et Luis Soria.
Participation libre,
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Camp Sadourny Puivert 11230 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96
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English :
The 6th edition of « Guitare En Pireneus, » an international classical guitar festival in the Haute-Vallée de l’Aude.
The program will be rich and varied, running from August 20 to 30, 2026, in several towns: Alet-les-Bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou, and Rennes-les-Bains.
At 8:00 p.m. at Maurice É. Sadourny, featuring Florencia Altieri, Paolo Besson, Mar Sanchez, Daniel Torres Tear, and Luis Soria.
Admission is free,
L’événement GUITARE EN PIRENEUS Puivert a été mis à jour le 2026-07-03 par
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