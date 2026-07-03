Informations pratiques

Puivert

GUITARE EN PIRENEUS

Camp Sadourny Puivert Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

6ème édition de « Guitare En Pireneus », festival international de guitare classique en Haute-Vallée de l’Aude.

Son programme sera riche et varié, du 20 au 30 août 2026 dans plusieurs communes Alet-les bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou et Rennes-les-bains.

A 20h chez Maurice à Sadourny, avec Florencia Altieri, Paolo Besson, Mar Sanchez, Daniel Torres Tear et Luis Soria.

Participation libre,

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Camp Sadourny Puivert 11230 Aude Occitanie +33 7 80 77 60 96

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English :

The 6th edition of « Guitare En Pireneus, » an international classical guitar festival in the Haute-Vallée de l’Aude.

The program will be rich and varied, running from August 20 to 30, 2026, in several towns: Alet-les-Bains, Arques, Cépie, Fa, Limoux, Montazels, Montségur, Puivert, Quillan, Quirbajou, and Rennes-les-Bains.

At 8:00 p.m. at Maurice É. Sadourny, featuring Florencia Altieri, Paolo Besson, Mar Sanchez, Daniel Torres Tear, and Luis Soria.

Admission is free,

L’événement GUITARE EN PIRENEUS Puivert a été mis à jour le 2026-07-03 par