Spectacle : Olivier de Robert, ours y es-tu?, Musée du Quercorb et de l’Instrumentarium, Puivert

Informations pratiques

Spectacle : Olivier de Robert, ours y es-tu? Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée du Quercorb et de l’Instrumentarium Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

« Ours, y es-tu ? » Contes et anecdotes sur l’ours

Un spectacle d’humour mêlant contes, récits et anecdotes autour de la figure de l’ours, dans un esprit de liberté et de fantaisie. Entre partisans, sceptiques, curieux ou simples rêveurs, tous sont les bienvenus pour partager ce moment convivial et décalé consacré à ce compagnon emblématique de nos imaginaires.

Musée du Quercorb et de l’Instrumentarium 51 rue Barry du Lion, 11230 Puivert Puivert 11230 Aude Occitanie 04 68 69 81 51 http://www.museequercorb.com Le musée du Quercorb et de l’Instrumentarium à Puivert est un lieu dédié à l’imaginaire et aux sensations, un musée qui évoque la vie quotidienne dans la région du Quercorb et qui offre un aperçu de la musique médiévale, des troubadours à l’ars nova, une forme savante de musique polyphonique.

Des ambiances sonores, des objets et des personnages vous transportent à travers les salles et le jardin, vous faisant voyager du Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Ce musée présente des mises en scène muséales originales telles que la reconstitution d’une cuisine, d’une forge, de l’atelier d’un tourneur sur bois, des sonnailles, de l’instrumentarium médiéval et d’un verger réaménagé, avec son imposant alambic.

Vous découvrirez une exposition d’objets, de personnages, de vidéos, de musiques, de sons et d’odeurs qui vous transporteront à travers les salles et le jardin, vous invitant à voyager à travers le temps, du Moyen Âge au XXe siècle.

Ours y es-tu ?” Contes et anecdotes sur l’ours

© Olivier de Robert