Visite contée et chantée du musée, Musée du Quercorb et de l’Instrumentarium, Puivert

Informations pratiques

Visite contée et chantée du musée 19 et 20 septembre Musée du Quercorb et de l’Instrumentarium Aude

Gratuit, limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez les richesses du musée et de son instrumentarium à travers une visite animée par Rachel. Ce parcours sera ponctué de chants de troubadours interprétés en direct, offrant une immersion vivante dans l’univers musical et culturel du Moyen Âge.

Musée du Quercorb et de l’Instrumentarium 51 rue Barry du Lion, 11230 Puivert Puivert 11230 Aude Occitanie 04 68 69 81 51 http://www.museequercorb.com Le musée du Quercorb et de l’Instrumentarium à Puivert est un lieu dédié à l’imaginaire et aux sensations, un musée qui évoque la vie quotidienne dans la région du Quercorb et qui offre un aperçu de la musique médiévale, des troubadours à l’ars nova, une forme savante de musique polyphonique.

Des ambiances sonores, des objets et des personnages vous transportent à travers les salles et le jardin, vous faisant voyager du Moyen Âge jusqu’à nos jours.

Ce musée présente des mises en scène muséales originales telles que la reconstitution d’une cuisine, d’une forge, de l’atelier d’un tourneur sur bois, des sonnailles, de l’instrumentarium médiéval et d’un verger réaménagé, avec son imposant alambic.

Vous découvrirez une exposition d’objets, de personnages, de vidéos, de musiques, de sons et d’odeurs qui vous transporteront à travers les salles et le jardin, vous invitant à voyager à travers le temps, du Moyen Âge au XXe siècle.

Découvrez les richesses du musée et son instrumentarium, agrémentés de chants de troubadours interprétés par notre animatrice Rachel

©musée du Quercorb