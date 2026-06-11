VOYAGE POLYPHONIQUE DE MUSIQUE SACRÉE ET PROFANE Puivert vendredi 28 août 2026.

Puivert

VOYAGE POLYPHONIQUE DE MUSIQUE SACRÉE ET PROFANE

Puivert Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Au château de Puivert à 17h, voyage polyphonique de musique sacrée et profane.

Instants suspendus pour découvrir de magnifiques oeuvres écrites pour femmes telles que la messe par André CAPLET et d’autres pépites.

Participation au chapeau.

.

Puivert 11230 Aude Occitanie billetchateaudepuivert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At Puivert Castle at 5 p.m., a polyphonic journey through sacred and secular music.

A moment to pause and discover magnificent works written for women, such as the Mass by André Caplet and other gems.

Donations welcome.

L’événement VOYAGE POLYPHONIQUE DE MUSIQUE SACRÉE ET PROFANE Puivert a été mis à jour le 2026-06-11 par