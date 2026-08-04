GUITARE VS MANDOLINE AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

GUITARE VS MANDOLINE

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:30:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-05

De mandoline en guitare, voyagez avec nous entre l’Italie et l’Espagne;

Non non et non, la mandoline n’est pas une petite guitare. Parfum d’Italie d’un côté, arômes d’Espagne de l’autre. Chacune connaîtra son heure de gloire, puis tombera dans un oubli relatif, jusqu’à la renaissance de la guitare propulsée au rang d’instrument star grâce à l’éclosion de la musique Pop et aux bienfaits de l’amplification.

À ce jour, la mandoline n’a pas connu ce destin. Il existe pourtant toutes sortes de mandolines country , banjoline , mandolinetto , bandolim brésilienne ou encore mandoline irlandaise, et chacune a son intérêt propre. Mais ni le Jazz, ni la Pop, ni le R&B n’ont su s’emparer de cet instrument à qui il manque une star à la Jimmy Hendrix pour sortir de la confidentialité. Elle le mériterait pourtant bien !

De son côté, la guitare est elle aussi tombée en désuétude vers la fin du 19ème siècle. C’est l’époque où l’orchestration s’épaissit, où l’on multiplie les pupitres de cuivres dans les compositions et donc dans les orchestres. La sonorité confidentielle de la guitare, si adaptée aux salons et à la musique de chambre, n’est plus au goût du jour. Mais la Fée Électricité va passer par là, et la guitare redeviendra l’instrument populaire qu’elle avait été.

Dans ce programme, nous vous proposons les deux concerti les plus célèbres pour chacun de ces instruments. Celui de Calace pour la mandoline, et celui de Rodrigo pour la guitare avec deux solistes d’exception, Julien Martineau et Philippe Moratouglou. 5 .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

From the mandolin to the guitar, join us on a journey between Italy and Spain;

L’événement GUITARE VS MANDOLINE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE