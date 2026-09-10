GUSH IS GREAT THEATRE GARONNE Toulouse
mardi 10 novembre 2026 · THEATRE GARONNE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
GUSH IS GREAT
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 20:00:00
fin : 2026-11-11 21:00:00
Date(s) :
2026-11-10
Cinq chorégraphes-interprètes de la nouvelle génération et un créateur sonore s’unissent dans un élan commun. Avec cette meute qui avance d’un même pas vient la revendication d’une poésie de la résistance et de la lenteur comme choix politique.
Comment répondre au grand n’importe quoi du monde, qui s’emballe à toute vitesse à la moindre occasion ? Face à ce débordement ( gush ), Julie Botet, Max Gomard, Philomène Jander, Zoé Lakhnati et Simon Le Borgne s’emparent de la question. À la précipitation, il faut imposer la patience, et à l’encombrement, il convient d’opposer la sobriété. C’est dans ce mouvement d’ensemble que les danseur·euses se confrontent à l’absurdité de nos sociétés. Porté·es par les compositions musicales d’Ulysse Zangs, ils et elles participent à une lente procession sur un sol peu à peu recouvert d’objets, comme les vestiges d’une espèce en voie de disparition. Un soulèvement suspendu jusqu’à la libération des corps. 10 .
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Five choreographers and performers from the new generation and a sound designer come together in a shared vision. With this group moving in unison comes a call for a poetry of resistance and slowness as a political choice.
L’événement GUSH IS GREAT Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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