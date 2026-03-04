Guy2Bezbar, La Carrière, Saint-Herblain

Guy2Bezbar Vendredi 30 octobre, 20h30 La Carrière Loire-Atlantique

Après une année charnière marquée par la sortie de « Jeunesse Dorée » et le meilleur démarrage de sa carrière, Guy2Bezbar confirme sa place centrale sur la scène rap française. Artiste populaire et audacieux, il s’impose par sa capacité à naviguer entre trap, drill, mélodies et émotions, sans jamais perdre son identité.

Porté par des titres devenus viraux comme « Big Mama » ou « Monaco », et par des collaborations prestigieuses, Guy incarne une génération ambitieuse, libre et créative. Avec « Jeunesse Dorée », véritable déclaration d’intention, il transforme l’énergie de la rue en hymne générationnel, célébrant une jeunesse qui forge sa propre réussite.

La Carrière 2B Rue du Souvenir Français, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacarriere-events.com/agenda/ »}]

