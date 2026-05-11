Guy2bezbar L’Oasis Le Mans

Le Mans

Guy2bezbar

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 27 – 27 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12 23:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Après le succès de Jeunesse Dorée, Guy2Bezbar confirme son statut majeur du rap français. Entre trap, drill et mélodies, porté par les hits Big Mama et Monaco, il annonce une tournée 2026 intense et fédératrice, avec une date au Mans le 12 décembre.

Après une année charnière marquée la sortie de Jeunesse Dorée et le meilleur démarrage de sa carrière (Top 3 des ventes en première semaine), Guy2Bezbar confirme sa place centrale sur la scène rap française. Artiste populaire et audacieux, il s’impose par sa capacité à naviguer entre trap, drill, mélodies et émotions, sans jamais perdre son identité. Porté par des titres devenus viraux comme Big Mama ou Monaco (certifié diamant), et par des collaborations prestigieuses, Guy incarne une génération ambitieuse, libre et créative.

Avec Jeunesse Dorée, véritable déclaration d’intention, Guy2Bezbar transforme l’énergie de la rue en hymne générationnel, célébrant une jeunesse qui forge sa propre réussite. Il annonce une tournée événement en 2026, avec une date au Mans le 12 décembre 2026, pour un show intense, fédérateur et taillé pour le live.

Guy2Bezbar en tournée en 2026 un rendez-vous incontournable à ne pas manquer. .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 7 67 24 90 47 hello@superforma.fr

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English :

Following the success of Jeunesse Dorée, Guy2Bezbar confirms his status as a major force in French rap. Between trap, drill and melodies, supported by hits Big Mama and Monaco, he announces an intense and unifying 2026 tour, with a date in Le Mans on December 12.

L’événement Guy2bezbar Le Mans a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72