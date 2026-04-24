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GUY2BEZBAR L’OASIS Le Mans

GUY2BEZBAR L’OASIS Le Mans

GUY2BEZBAR L’OASIS Le Mans samedi 12 décembre 2026.

Lieu : L'OASIS

Adresse : AVENUE FELIX GENESLAY

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 20:00

GUY2BEZBAR Début : 2026-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’OASIS AVENUE FELIX GENESLAY 72000 Le Mans 72

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