Gym/dessin, Bibliothèque Saint-André, Marseille

Informations pratiques

Gym/dessin Samedi 21 novembre, 11h00 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

L’atelier gym-dessin mêle le dessin et le mouvement. Les enfants font différentes expériences graphiques reliant le geste et le tracé : seuls, en binôme, en fermant les yeux, en utilisant la main du voisin, en variant la pression de la main selon l’intensité de la voix… Une performance sur un grand tapis de papier avec une musique clôture la séance.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Andrea Caria