GYM DOUCE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe
jeudi 24 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe
Informations pratiques
GYM DOUCE Jeudi 24 septembre, 15h00 Maison de quartier du Moulin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T15:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00
La gym douce est une activité physique légère et accessible à tous, qui vise à entretenir le corps sans brusquer les articulations ni provoquer de fatigue excessive. Elle combine des mouvements lents, étirements, exercices de respiration et parfois de relaxation.
Renseignements au 03.28.59.97.20
Inscriptions à l’accueil
Maison de quartier du Moulin rue du westhoek grande-synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
gym douce pour tout âge
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