Thuir

GYM NIGHT

Avenue Mitterrand Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La gymnastique rythmique de Thuir, vous invite à son spectacle de fin d’année le 20 juin à 20h30, salle des Aspres, 7 avenue François Mitterand.

Entrée

Gratuite pour les de 12 ans

Adultes 8€

Venez encourager les gymnastes et vous émerveiller !

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Avenue Mitterrand Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 77 33 29 79

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English :

Thuir Rhythmic Gymnastics invites you to its end-of-year show on June 20 at 8.30pm, Salle des Aspres, 7 avenue François Mitterand.

Admission

Free for children ? 12 years old

Adults 8?

Come and cheer on the gymnasts and marvel!

L’événement GYM NIGHT Thuir a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR