GYM NIGHT Thuir
GYM NIGHT Thuir samedi 20 juin 2026.
Thuir
GYM NIGHT
Avenue Mitterrand Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La gymnastique rythmique de Thuir, vous invite à son spectacle de fin d’année le 20 juin à 20h30, salle des Aspres, 7 avenue François Mitterand.
Entrée
Gratuite pour les de 12 ans
Adultes 8€
Venez encourager les gymnastes et vous émerveiller !
.
Avenue Mitterrand Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 77 33 29 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thuir Rhythmic Gymnastics invites you to its end-of-year show on June 20 at 8.30pm, Salle des Aspres, 7 avenue François Mitterand.
Admission
Free for children ? 12 years old
Adults 8?
Come and cheer on the gymnasts and marvel!
L’événement GYM NIGHT Thuir a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR
À voir aussi à Thuir (Pyrénées-Orientales)
- ATELIER PÂTISSERIE ADULTE 2025-2026 Thuir 9 juin 2026
- ATELIER INITIATION AU TUFTING RÉALISEZ VOTRE TAPIS Thuir 13 juin 2026
- LES HALLES DU CHÂTEAU LAS COLLAS NOCTURNE AU CHÂTEAU Thuir 13 juin 2026
- THE GOSPEL MASS Thuir 14 juin 2026
- ATELIER PÂTISSERIE PARENT-ENFANT AUX CAVES BYRRH Thuir 17 juin 2026