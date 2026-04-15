ATELIER PÂTISSERIE ADULTE 2025-2026 Thuir
ATELIER PÂTISSERIE ADULTE 2025-2026 Thuir mardi 12 mai 2026.
Thuir
ATELIER PÂTISSERIE ADULTE 2025-2026
2 boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : 50 – 50 – 50
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-05-12 2026-06-09
C’est reparti pour une nouvelle saison gourmande !
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement des ateliers pâtisseries ADULTES 2025-2026
Au programme des moments conviviaux, des recettes créatives, et l’occasion unique de cuisiner aux…
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2 boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 86
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English :
Here we go again for another gourmet season!
We are pleased to announce the launch of ADULT pastry workshops 2025-2026
On the program: convivial moments, creative recipes, and the unique opportunity to cook with…
L’événement ATELIER PÂTISSERIE ADULTE 2025-2026 Thuir a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI ASPRES-THUIR
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