Thuir

ATELIER PÂTISSERIE ADULTE 2025-2026

2 boulevard Violet Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : 50 – 50 – 50

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-05-12 2026-06-09

C’est reparti pour une nouvelle saison gourmande !

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement des ateliers pâtisseries ADULTES 2025-2026

Au programme des moments conviviaux, des recettes créatives, et l’occasion unique de cuisiner aux…

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2 boulevard Violet Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 45 86

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English :

Here we go again for another gourmet season!

We are pleased to announce the launch of ADULT pastry workshops 2025-2026

On the program: convivial moments, creative recipes, and the unique opportunity to cook with…

L’événement ATELIER PÂTISSERIE ADULTE 2025-2026 Thuir a été mis à jour le 2026-04-15 par OTI ASPRES-THUIR