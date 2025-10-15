FÊTE DU LIVRE VIVANT Thuir
FÊTE DU LIVRE VIVANT Thuir samedi 27 juin 2026.
FÊTE DU LIVRE VIVANT
9006 Avenue Ecoiffier Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Pour sa 23ème édition, c’est dans le magnifique Parc Palauda à Thuir que s’installera la Fête du Livre Vivant, le samedi 27 juin 2025 de 9h à 18h.
Célébrons ensemble la Fête du Livre Vivant
Le Parc Palauda à Thuir vous ouvre ses portes pour une journ…
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9006 Avenue Ecoiffier Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
For its 23rd edition, the Living Book Festival will take place in Thuir?s magnificent Parc Palauda, on Saturday June 27, 2025, from 9am to 6pm.
Celebrating the Living Book Festival together
The Parc Palauda in Thuir opens its doors to you for a day…
L’événement FÊTE DU LIVRE VIVANT Thuir a été mis à jour le 2026-03-24 par OTI ASPRES-THUIR
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