FÊTE DU LIVRE VIVANT

9006 Avenue Ecoiffier Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Pour sa 23ème édition, c’est dans le magnifique Parc Palauda à Thuir que s’installera la Fête du Livre Vivant, le samedi 27 juin 2025 de 9h à 18h.

Célébrons ensemble la Fête du Livre Vivant

Le Parc Palauda à Thuir vous ouvre ses portes pour une journ…

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9006 Avenue Ecoiffier Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

For its 23rd edition, the Living Book Festival will take place in Thuir?s magnificent Parc Palauda, on Saturday June 27, 2025, from 9am to 6pm.

Celebrating the Living Book Festival together

The Parc Palauda in Thuir opens its doors to you for a day…

L’événement FÊTE DU LIVRE VIVANT Thuir a été mis à jour le 2026-03-24 par OTI ASPRES-THUIR