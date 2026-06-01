FEUX DE LA SAINT JEAN À THUIR Thuir mardi 23 juin 2026.

Thuir

FEUX DE LA SAINT JEAN À THUIR

Chemin du Salaou Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Une tradition de la catalogne du sud, les feux de la Saint Jean! La Ville de Thuir vous accueille pour attrendre l’arrivée de la flame du Canigou!

Le mardi 23 juin à partir de 19h. Avec la participation des Dansaires catalans du Groupement Sardanis…

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Chemin du Salaou Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 67

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English :

A tradition from southern Catalonia: the Saint John’s Day bonfires! The City of Thuir invites you to welcome the arrival of the Canigou flame!

Tuesday, June 23, starting at 7 p.m. Featuring the Catalan dancers of the Sardanis Group…

L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN À THUIR Thuir a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI ASPRES-THUIR