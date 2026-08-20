GYM SUR CHAISE, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe
mardi 29 septembre 2026 · Maison de Quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
GYM SUR CHAISE Mardi 29 septembre, 09h00 Maison de Quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T10:00:00+02:00
Maison quartier du Courghain
Rejoignez nous pour une séance de renforcement musculaire et gym douce sur chaise spécialement conçue pour être inclusive et accessible à tous, quel que soit votre niveau de condition physique.
Maison de Quartier du Courghain Place du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
Maison quartier du Courghain Rejoignez nous pour une séance de renforcement musculaire et gym douce sur chaise spécialement conçue pour être inclusive et accessible à tous, quel que soit votre nive…
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