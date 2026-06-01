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Gymnastique Douce en plein air, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Gymnastique Douce en plein air, Place Simone de Beauvoir, Rennes

Gymnastique Douce en plein air, Place Simone de Beauvoir, Rennes lundi 24 août 2026.

Lieu : Place Simone de Beauvoir

Adresse : Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Tarif : Entrée libre, gratuit

Gymnastique Douce en plein air Lundi 24 août, 10h00 Place Simone de Beauvoir Ille-et-Vilaine

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-24T10:00:00+02:00 – 2026-08-24T11:00:00+02:00

Place Simone de Beauvoir Place Simone de Beauvoir, 35000 rennes Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Cours de gymnastique douce en plein air

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