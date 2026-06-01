H.D.B. Hommage à Balavoine, Stade Bracon, Creys-Mépieu

H.D.B. Hommage à Balavoine Dimanche 21 juin, 20h30 Stade Bracon Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:30:00+02:00

Dans le cadre de la fête de la musique de Creys Mépieu (en Isère, aux Balcons du Dauphiné, à 10 minutes de Morestel et Montalieu-Vercieu), le groupe HDB, hommage à Balavoine vous invite à replonger dans l’univers musical de Daniel Balavoine, 30 ans après sa tragique disparition.

Le groupe H.D.B. revisite ses plus grands succès. Des chansons intemporelles du répertoire de la chanson française qui restent gravées dans les mémoires de plusieurs générations.

Le tout dans une ambiance conviviale, une scène digne des grands festivals, un site spacieux, un cadre privilégié, des bénévoles dynamiques et surtout une programmation festive et variée avec des standards revisités, des grands classiques français et du rock irlandais…

Découvrez la programmation complète

Avec la participation active du Sou des Ecoles et de l’USCM Football.

Infos pratiques :

Entrée libre.

Parkings gratuits.

Parking réservé 2 roues et PMR à proximité du site.

Buvette et petite restauration en vente sur place au profit des associations.

Glacières et apport de bouteilles dans l’enceinte interdits.

Sécurité assurée.

Stade Bracon Rue Joseph Devignes, Creys-Mépieu Creys-Mépieu 38510 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://creys-mepieu.com/fr/rb/662729/fete-de-la-musique-de-creys-mepieu#2026 »}]

Dans le cadre de la **fête de la musique de Creys Mépieu** (en Isère, aux Balcons du Dauphiné, à 10 minutes de Morestel et Montalieu-Vercieu), le groupe HDB, hommage à Balavoine vous invite à dans de…

©H.D.B. Hommage à Balavoine