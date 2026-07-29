HABIBISLY ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

HABIBISLY

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

A la salle de concert ElMediator, une soirée aux sonorités métissées où grooves électroniques, influences orientales, hip-hop et musiques du monde se rencontrent dans une énergie festive et fédératrice.

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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the ElMediator concert hall, an evening of eclectic sounds blending electronic grooves, Middle Eastern influences, hip-hop, and world music come together in a festive and unifying atmosphere.

L’événement HABIBISLY Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME