HABIBISLY ELMEDIATOR Perpignan
jeudi 15 octobre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
HABIBISLY
ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 2
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
A la salle de concert ElMediator, une soirée aux sonorités métissées où grooves électroniques, influences orientales, hip-hop et musiques du monde se rencontrent dans une énergie festive et fédératrice.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the ElMediator concert hall, an evening of eclectic sounds blending electronic grooves, Middle Eastern influences, hip-hop, and world music come together in a festive and unifying atmosphere.
L’événement HABIBISLY Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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