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AGENDA · Perpignan

HABIBISLY ELMEDIATOR Perpignan

jeudi 15 octobre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan

HABIBISLY ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
ELMEDIATOR
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

HABIBISLY

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:30:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

A la salle de concert ElMediator, une soirée aux sonorités métissées où grooves électroniques, influences orientales, hip-hop et musiques du monde se rencontrent dans une énergie festive et fédératrice.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the ElMediator concert hall, an evening of eclectic sounds blending electronic grooves, Middle Eastern influences, hip-hop, and world music come together in a festive and unifying atmosphere.

L’événement HABIBISLY Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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