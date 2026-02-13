Habilitation Gravure laser, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Habilitation Gravure laser Dimanche 24 mai, 16h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur réservation en ligne ou sur place, gratuit

Habilitation Gravure-découpe laser

Découverte et habilitation à la découpeuse-graveuse laser Trotec du Minilab du Temps des Cerises

Venez découvrir le fonctionnement et l’utilisation d’une graveuse-découpeuse laser du Temps des Cerises pour ensuite les utiliser en presque autonomie (lors des Openlab notamment).

À partir de 15 ans, sur réservation.

Dimanche 24 mai de 16h30 à 18h.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

