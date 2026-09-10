Habitation La Salle, visite des champs de canne en Quad, Habitation La Salle, Sainte-Marie

Informations pratiques

Habitation La Salle, visite des champs de canne en Quad 19 et 20 septembre Habitation La Salle Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

QUAD ADVENTURE — Visite des champs de canne jusqu’au point de vue « petite rivière salée »

Partez à la découverte de l’Habitation La Salle autrement, à bord d’un quad, pour une balade guidée à travers les champs de canne à sucre.

Un parcours qui vous mènera jusqu’à un point de vue offrant une perspective unique sur le domaine et son environnement naturel.

Une manière ludique et sportive de (re)découvrir le patrimoine agricole et paysager des plantations, entre nature, histoire et grand air.

Infos pratiques au départ de l’Habitation La Salle

Réservation sur place

Contact Jimmy (Quad Adventure) : 06 96 90 36 41

Instagram @quadadventure.fwi

Visite libre des jardins de l’Habitation La Salle

Visite libre du patrimoine bâti de la Sucrerie La Salle, ancienne sucrerie du XVIIè

Visite libre de la maison du café, retraçant l’histoire du café à nos jours

Audioguide disponible

Habitation La Salle Sainte-marie 97230 Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596 62 50 74 https://rhum-saintjames.com/visiter/ Visite au sein d’une ancienne sucrerie du XVIIème siècle, ses moulins, ses roues à aubes, sa purgerie, ses alambics de distillation, ses chaudières et ses chais, sa boutique à l’intérieur de huit bâtiments entièrement rénovés.

Auparavant, cette habitation était connue sous le nom de sucrerie Survilliers, pour avoir été la propriété de Claude de Laguarigue de Survilliers né en 1668 dans l’île de Saint-Christophe.

Chassé par les Anglais en 1690, il se réfugie en Martinique, s’installa à Sainte-Marie et épousa en 1695 Mlle Luce de La Salle. Juste avant la révolution, en 1786, Jacques Guillaume Seguin de La Salle racheta l’habitation qui porte aujourd’hui son nom. Parking aménagé

QUAD ADVENTURE — Visite des champs de canne jusqu’au point de vue « petite rivière salée »

@DanBeal