Mise en valeur de notre patrimoine, Rue de la Forge, Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Forge · Sainte-Marie
Informations pratiques
Mise en valeur de notre patrimoine 19 et 20 septembre Rue de la Forge La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T06:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T06:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Rasin et Bazalt vous invite à participer activement à la mise en valeur de notre quartier. Au programme des 19 et 20 Septembre :
- Embellissement et plantation de végétaux autour de la roue
Venez nombreux avec votre bonne humeur pour faire revivre notre patrimoine de proximité !
Rue de la Forge La convenance 97438 sainte marie Sainte-Marie 97438 La Convenance La Réunion La Réunion 0692 89 22 65 Assurer la restauration, l’embellissement et la mise en valeur culturelle de la roue de la Convenance et de son jardin, de l’allée Bois Noirs et de la Fontaine DUBOIS à Sainte-Marie. Ce projet vise à préserver le patrimoine historique en péril, à améliorer le cadre de vie des habitants du quartier et à transmettre la mémoire locale aux futures générations. Entrée libre et gratuit pour tout public
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association Rasin et Bazalt vous invite à participer activement à la mise en valeur de notre quartier. Au programme des 19 et 20 Septembre :
©Association Rasin et bazalt
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