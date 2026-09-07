Sainte-Marie en couleurs : peins ton patrimoine, Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie, Sainte-Marie

Informations pratiques

Sainte-Marie en couleurs : peins ton patrimoine Samedi 19 septembre, 10h00, 13h30 Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie La Réunion

Limité à 20 personnes par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Nous fêtons Sainte-Marie et son patrimoine à travers une activité créative de peinture sur sac. Les participants sont invités à décorer un sac en s’inspirant des paysages, de la nature et des éléments emblématiques de la commune.

L’atelier permet de découvrir le patrimoine autrement, tout en laissant libre cours à son imagination. Chaque sac devient ainsi une création unique, un souvenir coloré et une manière originale de représenter son attachement à la ville.

Médiathèque Anne Mousse de Sainte-Marie 1 rue de la république 97438 Sainte-Marie Sainte-Marie 97438 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262 53 19 40 »}]

Nous fêtons Sainte-Marie et son patrimoine à travers une activité créative de peinture sur sac. Les participants sont invités à décorer un sac en s’inspirant des paysages, de la nature et des de la …

© Image générée par l’IA – DMP