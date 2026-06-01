HABITER LE REGARD – Des gorges de nature et des mots qui font du bien, Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano
HABITER LE REGARD – Des gorges de nature et des mots qui font du bien, Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova, Medesano samedi 6 juin 2026.
HABITER LE REGARD – Des gorges de nature et des mots qui font du bien Samedi 6 juin, 17h00 Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Parma
Gratuit. Réservé aux adultes. Réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Par le Dr. Maria Cristina Gherardi, experte en Healing Garden (jardins curatifs) et déficit de nature médicale ISDE (Association des médecins pour l’environnement – responsable scientifique). « Une « bavardage » accompagnée de thés naturels, pour redécouvrir le jardin comme un lieu qui soigne, où même le simple fait d’être devient une expérience.
Polo Baloo- Scuola dell’infanzia Sant’Antonio da Padova Via Don Bosco, 3, Medesano (PR) Medesano 43014 Parma Emilia-Romagna 0525420588 https://www.facebook.com/share/18S3hnvxsz/ https://www.instagram.com/polobaloo?igsh=MWl0ZWh2ZHJsbGhrcw== [{« type »: « email », « value »: « polobaloo2021@gmail.com »}]
Par le Dr. Maria Cristina Gherardi, experte en Healing Garden (jardins curatifs) et déficit de nature médicale ISDE (Association des médecins pour l’environnement – responsable scientifique). « Una da
©Polo Baloo
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