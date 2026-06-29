Hackathon NextGen Nice 2026 Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone Nice

Nice

Hackathon NextGen Nice 2026

Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone 98 boulevard Edouard Herriot Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-29

Le NextGen Hackathon est un événement technologique international conçu pour favoriser la collaboration interdisciplinaire, le prototypage rapide et l’innovation tournée vers l’avenir.

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Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone 98 boulevard Edouard Herriot Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Hackathon NextGen Nice 2026

The NextGen Hackathon is an international technology event designed to foster interdisciplinary collaboration, rapid prototyping, and forward-looking innovation.

L’événement Hackathon NextGen Nice 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur