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Hackathon NextGen Nice 2026 Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone Nice

Hackathon NextGen Nice 2026 Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone Nice lundi 29 juin 2026.

Lieu
Université Nice Côte d'Azur Campus Carlone
Adresse
98 boulevard Edouard Herriot
Ville
06200 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Tarif

Nice

Hackathon NextGen Nice 2026

Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone 98 boulevard Edouard Herriot Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-06-29

Le NextGen Hackathon est un événement technologique international conçu pour favoriser la collaboration interdisciplinaire, le prototypage rapide et l’innovation tournée vers l’avenir.
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Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone 98 boulevard Edouard Herriot Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : Hackathon NextGen Nice 2026

The NextGen Hackathon is an international technology event designed to foster interdisciplinary collaboration, rapid prototyping, and forward-looking innovation.

L’événement Hackathon NextGen Nice 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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