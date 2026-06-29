Hackathon NextGen Nice 2026 Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone Nice
Hackathon NextGen Nice 2026 Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone Nice lundi 29 juin 2026.
Nice
Hackathon NextGen Nice 2026
Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone 98 boulevard Edouard Herriot Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-06-29
Le NextGen Hackathon est un événement technologique international conçu pour favoriser la collaboration interdisciplinaire, le prototypage rapide et l’innovation tournée vers l’avenir.
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Université Nice Côte d’Azur Campus Carlone 98 boulevard Edouard Herriot Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Hackathon NextGen Nice 2026
The NextGen Hackathon is an international technology event designed to foster interdisciplinary collaboration, rapid prototyping, and forward-looking innovation.
L’événement Hackathon NextGen Nice 2026 Nice a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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