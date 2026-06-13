Haendel : Israel in Egypt – Orchestre & chœur de la Querelle des Bouffons Eglise de Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 21:00 – 22:30

Gratuit : non 7 € / 15 € Tarif plein : 15 €, réduit (-18 ans, étudiants, PMR) 7 €, gratuit pour les – de 12 ansBilletterie : http://www.laquerelledesbouffons.com Tout public

Concert par l’Orchestre & chœur de la Querelle des Bouffons Direction : Philippe Quélard Composé par G.F. Haendel en 1738, »Israel in Egypt » est un vaste oratorio, sorte d’opéra, sans mise en scène, avec pour argument un sujet biblique, et un livret en langue vernaculaire (en l’occurrence, l’anglais). S’il est aujourd’hui considéré comme le maître de l’oratorio, Haendel n’a alors pas encore composé toutes les œuvres de même type qui assurent une grande partie de sa postérité actuelle (Le Messie, Joshua, Solomon, Jephtha, Alexander’s Feast…). »Israel in Egypt » occupe d’ailleurs une place singulière dans la production fleuve du compositeur, notamment par son caractère essentiellement choral : les solistes y jouent un rôle presque négligeable, tandis que la puissance dramatique repose essentiellement sur l’ampleur, la variété et la richesse expressive et figuraliste des chœurs. Haendel inclut initialement en première partie la reprise de son poignant hymne « The ways of Zion do mourn » (HWV264), qu’il avait composé l’année précédente pour les funérailles de l’épouse du roi Guillaume II, la reine Caroline.La partie suivante, souvent considérée de nos jours comme la première, nous raconte avec une puissance narrative dont seul Haendel a le secret l’oppression et la servitude que subissent les Hébreux sous le règne de Pharaon. Les dix plaies d’Égypte envoyées par Dieu sont puissamment illustrées : les sauterelles, les grenouilles, les ténèbres, la grêle, la mort des premiers nés… Chaque fléau divin trouve sa traduction musicale au travers d’effets choraux et orchestraux très imagés.La seconde partie (The Song of Moses, la Chanson de Moïse) célèbre la délivrance après le passage de la Mer Rouge. Les Hébreux chantent leur reconnaissance au Seigneur par une succession de chœurs de louange, dans un souffle monumental et triomphal.Créé à Londres en avril 1739, l’œuvre ne rencontre pas un succès immédiat, jugé trop austère par le public. Sa force expressive et son architecture grandiose ont cependant assuré à Israel in Egypt une place majeure dans le répertoire des grandes fresques chorales de Haendel, aux côtés du Messie ou de Judas Maccabée.

Eglise de Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980

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