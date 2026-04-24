Hair du Temps | Performance artistique de Carton Plein Départ devant le Café Château rouge Gare SNCF Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Hair du Temps | Performance artistique de Carton Plein

Départ devant le Café Château rouge Gare SNCF 69 avnue Charras Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:30:00

fin : 2026-04-30 19:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Balade capillotractée pleine de rencontres avec le monde de la coiffure des histoires de coiffeurs et de coiffeuses, de coupes de cheveux en récits de vie, laissez-vous transporter par un voyage ébouriffant sur l’avenue Charras !

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Départ devant le Café Château rouge Gare SNCF 69 avnue Charras Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 35 84 32 plein.carton@gmail.com

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English :

A whirlwind tour full of encounters with the world of hairdressing: stories of hairdressers and hairdressers, haircuts and life stories, let us take you on a whirlwind journey along Avenue Charras!

L’événement Hair du Temps | Performance artistique de Carton Plein Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-21 par Clermont Auvergne Volcans