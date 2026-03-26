À La Vie, à La Vie ! Quatuor Béla | Festival Musiques Démesurées Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand
À La Vie, à La Vie ! Quatuor Béla | Festival Musiques Démesurées Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand dimanche 26 avril 2026.
À La Vie, à La Vie ! Quatuor Béla | Festival Musiques Démesurées
Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Prix libre et conscient*
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 18:00:00
fin : 2026-04-26 19:15:00
Date(s) :
2026-04-26
Et oui, ce n’est pas une erreur, ce programme s’intitule À la vie, à la vie ; deux fois ! Et on aurait envie de trinquer encore une troisième fois, et une quatrième…
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Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
And yes, it’s not a mistake, this program is called À la vie, à la vie; twice! And we’d like to toast a third time, and a fourth?
L’événement À La Vie, à La Vie ! Quatuor Béla | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-24 par Clermont Auvergne Volcans
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