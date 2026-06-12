HALLE NIGHT LONG LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

HALLE NIGHT LONG

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. De la musique et en live !

Tous les vendredis et samedis soirs en juillet et en août, la musique n’en finira pas de sonner sur le parvis de la Halle. Prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Des concerts proposés avec une programmation qui séduit les amateurs de toutes les tendances musicales. Vivez la night fever Halle night long , pour des apéros qui s’allongent jusqu’aux dernières lueurs du jour.

Rock, soul, électro, pop, rap, funk, tango argentin, reggae groove, country blues… comme le veut la coutume, l’éclectisme musical teinte cette 6e édition qui promet des soirées inoubliables aux côtés du Minotaure. Ambiance musicale tantôt dansante, tantôt envoutante mais toujours à la faveur de la bonne humeur ! Les plus gourmands étancheront leur soif et contenteront leur faim sur place guinguette et brochettes seront aussi de la partie.

Les voyages nocturnes Expérience insolite autant qu’inoubliable, vous êtes invité à 10 mètres de haut, dans le temple de voyage du célèbre Minotaure toulousain. Astérion continue en effet ses voyages sur la Piste des Géants en soirée jusqu’à 20h45.

Venez vous délecter de joie de vivre, au coucher du soleil !

Retrouvez la programmation complète sur le site de la Halle de la Machine. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

The Halle Night Long festival returns this summer to the forecourt of the Halle de la Machine, to the delight of Asterion the Minotaur and music aficionados alike. Live music!

L’événement HALLE NIGHT LONG Toulouse a été mis à jour le 2026-06-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE