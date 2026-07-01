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Visite guidée « L’orientalisme », Musée des Augustins, Toulouse

vendredi 10 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

Visite guidée « L’orientalisme », Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Visite guidée « L’orientalisme » Vendredi 10 juillet, 14h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00
Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00

Suivez les guides-conférencières du musée pour une visite des collections. Découvrez la richesse des collections de peintures et de sculptures du musée des Augustins à travers le thème de l’orientalisme.
Tarifs : 8€ ; 3€ ; 6€

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229521327800 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Visite guidée thématique des collections en français.

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