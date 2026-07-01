Fabriquer un bateau en origami d’après l’album de Sybille Delacroix Graines de sables, Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse
vendredi 10 juillet 2026 · Médiathèque Saint-Exupéry · Toulouse
Informations pratiques
Fabriquer un bateau en origami d’après l’album de Sybille Delacroix Graines de sables Vendredi 10 juillet, 14h00 Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00 – 2026-07-10T16:00:00+02:00
Vendredi 10 juillet – de 14h à 16h
Création d’un bateau et de son équipage en origami à partir de l’album Graines de sable Sibylle Delacroix
À partir de 5 ans
Durée : 2h
Sur inscription au 05 36 25 20 01 ou 02
Par mail : saintexupery@mairie-toulouse.fr
Médiathèque Saint-Exupéry 37 rue du Lot Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintexupery@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:saintexupery@mairie-toulouse.fr »}]
Atelier créatif
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