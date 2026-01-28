Halloween à la ferme Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou
Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-30
2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31
Halloween à la ferme du Jeudi 29 Octobre au Samedi 31 Octobre 14h-22h
Partagez un moment aussi amusant qu’effrayant en famille ou entre amis. Entre théâtre immersif et escape game, parcourez la ferme et récoltez les indices afin de résoudre l’enquête finale. Deux enquêtes Une pour les enfants de 3 à 11 ans et une autre pour les adultes (+12 ans). .
Halloween at the farm Thursday, October 29 to Saturday, October 31 2pm-10pm
