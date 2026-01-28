Halloween à la ferme Le Tremblay Ferme LG Bio Ombrée d’Anjou

Halloween à la ferme Le Tremblay

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31

Halloween à la ferme du Jeudi 29 Octobre au Samedi 31 Octobre 14h-22h

Partagez un moment aussi amusant qu’effrayant en famille ou entre amis. Entre théâtre immersif et escape game, parcourez la ferme et récoltez les indices afin de résoudre l’enquête finale. Deux enquêtes Une pour les enfants de 3 à 11 ans et une autre pour les adultes (+12 ans). .

Ferme LG Bio 806 La Guiblaie Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 28 86 73 fermelgbio@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Halloween at the farm Thursday, October 29 to Saturday, October 31 2pm-10pm

L’événement Halloween à la ferme Le Tremblay Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Anjou bleu