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Halloween au musée de Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac

Halloween au musée de Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac

Halloween au musée de Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac mercredi 21 octobre 2026.

Lieu : Musée René Baubérot

Adresse : 1 Place Saint-Thyrse

Ville : 87290 Châteauponsac

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 21 octobre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 6 6 7 Tarif de base plein tarif

Châteauponsac

Halloween au musée de Châteauponsac

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Le musée se pare de son plus bel atout horrifique pour vous accueillir lors des vacances de la Toussaint du 21 octobre au 1er novembre. Les enfants pourront également s’amuser avec un jeu de cartes terrifiant sur les collections du musée.   .

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 

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English : Halloween au musée de Châteauponsac

L’événement Halloween au musée de Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin

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