Halloween au musée de Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac

Châteauponsac

Halloween au musée de Châteauponsac

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Le musée se pare de son plus bel atout horrifique pour vous accueillir lors des vacances de la Toussaint du 21 octobre au 1er novembre. Les enfants pourront également s’amuser avec un jeu de cartes terrifiant sur les collections du musée. .

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18

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English : Halloween au musée de Châteauponsac

L’événement Halloween au musée de Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin