Visite du cimetière de Châteauponsac Cimetière Châteauponsac
Visite du cimetière de Châteauponsac Cimetière Châteauponsac vendredi 30 octobre 2026.
Châteauponsac
Visite du cimetière de Châteauponsac
Cimetière 32 Avenue d’Alsace Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:30:00
fin : 2026-10-30 16:30:00
Date(s) :
2026-10-30
La visite commentée du cimetière de Châteauponsac pourra vous révéler les traditions et usages limousins sur la mort ainsi que les personnalités tant regrettées de la ville. .
Cimetière 32 Avenue d’Alsace Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18
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English : Visite du cimetière de Châteauponsac
L’événement Visite du cimetière de Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin
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