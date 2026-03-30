Visite du cimetière de Châteauponsac Cimetière Châteauponsac

Châteauponsac

Visite du cimetière de Châteauponsac

Cimetière 32 Avenue d’Alsace Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 15:30:00

fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :

2026-10-30

La visite commentée du cimetière de Châteauponsac pourra vous révéler les traditions et usages limousins sur la mort ainsi que les personnalités tant regrettées de la ville. .

Cimetière 32 Avenue d’Alsace Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18

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English : Visite du cimetière de Châteauponsac

L’événement Visite du cimetière de Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-03-30 par Terres de Limousin