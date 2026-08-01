AGENDA · Châteauponsac
ANNULE Cochon à la broche Salle des fêtes Châteauponsac
samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Châteauponsac
Informations pratiques
Châteauponsac
ANNULE Cochon à la broche
Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Repas convivial organisé par l’AAPPMA Semme et Gartempe. .
Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 29 34 85
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English : ANNULE Cochon à la broche
L’événement ANNULE Cochon à la broche Châteauponsac a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin
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