ANNULE Cochon à la broche Salle des fêtes Châteauponsac

Informations pratiques

Châteauponsac

ANNULE Cochon à la broche

Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Repas convivial organisé par l’AAPPMA Semme et Gartempe. .

Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 29 34 85

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English : ANNULE Cochon à la broche

L’événement ANNULE Cochon à la broche Châteauponsac a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin