UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteauponsac

ANNULE Cochon à la broche Salle des fêtes Châteauponsac

samedi 15 août 2026 · Salle des fêtes · Châteauponsac

ANNULE Cochon à la broche Salle des fêtes Châteauponsac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Avenue de Lorraine
Ville
87290 Châteauponsac
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 Tarif réduit

Châteauponsac

ANNULE Cochon à la broche

Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Repas convivial organisé par l’AAPPMA Semme et Gartempe.   .

Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 29 34 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ANNULE Cochon à la broche

L’événement ANNULE Cochon à la broche Châteauponsac a été mis à jour le 2026-07-28 par Terres de Limousin

À voir aussi à Châteauponsac (Haute-Vienne)