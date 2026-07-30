22ème bourse musicale Salle des fêtes Châteauponsac

Informations pratiques

Châteauponsac

22ème bourse musicale

Salle des fêtes 88 Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Rendez-vous autour d’achat, vente d’instruments de musique, sonos, disques, partitions… Restauration sur place. Concert d’Everest Maria à 14h. .

Salle des fêtes 88 Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 62 06 42 touspourlamusique@yahoo.fr

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English : 22ème bourse musicale

L’événement 22ème bourse musicale Châteauponsac a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin