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22ème bourse musicale Salle des fêtes Châteauponsac

dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Châteauponsac

22ème bourse musicale Salle des fêtes Châteauponsac

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
88 Avenue de Lorraine
Ville
87290 Châteauponsac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Châteauponsac

22ème bourse musicale

Salle des fêtes 88 Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Rendez-vous autour d’achat, vente d’instruments de musique, sonos, disques, partitions… Restauration sur place. Concert d’Everest Maria à 14h.   .

Salle des fêtes 88 Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 62 06 42  touspourlamusique@yahoo.fr

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English : 22ème bourse musicale

L’événement 22ème bourse musicale Châteauponsac a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin

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