22ème bourse musicale Salle des fêtes Châteauponsac
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Châteauponsac
Informations pratiques
Châteauponsac
22ème bourse musicale
Salle des fêtes 88 Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Rendez-vous autour d’achat, vente d’instruments de musique, sonos, disques, partitions… Restauration sur place. Concert d’Everest Maria à 14h. .
Salle des fêtes 88 Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 62 06 42 touspourlamusique@yahoo.fr
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English : 22ème bourse musicale
L’événement 22ème bourse musicale Châteauponsac a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin
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