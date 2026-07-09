Journées Européennes du Patrimoine à Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac
samedi 19 septembre 2026 · Musée René Baubérot · Châteauponsac
Informations pratiques
Châteauponsac
Journées Européennes du Patrimoine à Châteauponsac
Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h pour un nouveau programme ! Nous vous invitons à découvrir le patrimoine en danger avec une balade commentée en extérieur à la découverte du patrimoine naturel le samedi à 10h30 rendez-vous devant le musée une visite du musée en langue marchoise le dimanche à 11h, des visites commentées au musée à 14h, 15h30 et 17h sur le thème Comment préserver les objets et savoir-faire en péril ? et continuez de découvrir l’installation camouflage de Denis Bulot et son jeu associé. .
Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18
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English : Journées Européennes du Patrimoine à Châteauponsac
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin
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