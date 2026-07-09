Journées Européennes du Patrimoine à Châteauponsac Musée René Baubérot Châteauponsac

Informations pratiques

Châteauponsac

Journées Européennes du Patrimoine à Châteauponsac

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h pour un nouveau programme ! Nous vous invitons à découvrir le patrimoine en danger avec une balade commentée en extérieur à la découverte du patrimoine naturel le samedi à 10h30 rendez-vous devant le musée une visite du musée en langue marchoise le dimanche à 11h, des visites commentées au musée à 14h, 15h30 et 17h sur le thème Comment préserver les objets et savoir-faire en péril ? et continuez de découvrir l’installation camouflage de Denis Bulot et son jeu associé. .

Musée René Baubérot 1 Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Châteauponsac

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Châteauponsac Châteauponsac a été mis à jour le 2026-07-09 par Terres de Limousin