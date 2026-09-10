Halloween, le Chaudron aux histoires, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Halloween, le Chaudron aux histoires Samedi 24 octobre, 10h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:00:00+02:00

Samedi 24 octobre – 10h30

Halloween, le Chaudron aux histoires

Médiathèque Rangueil

Durée : 30 min – À partir de 3 ans

Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

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