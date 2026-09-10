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Halloween, le Chaudron aux histoires, Médiathèque Rangueil, Toulouse

samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse

Halloween, le Chaudron aux histoires, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Rangueil
Adresse
9 rue Claude de Forbin 31400
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Halloween, le Chaudron aux histoires Samedi 24 octobre, 10h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-24T10:30:00+02:00 – 2026-10-24T11:00:00+02:00

Samedi 24 octobre – 10h30
Halloween, le Chaudron aux histoires
Médiathèque Rangueil
Durée : 30 min – À partir de 3 ans
Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
LECTURES

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