Saint-Martin-d’Auxigny

Handi Festi

Saint-Martin-d’Auxigny Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Journée festive et inclusive à Saint-Martin-d’Auxigny. Au programme sport adapté, spectacles, concerts et ateliers pour tous les publics.

L’édition 2026 de Handi Festi se déroulera le 6 juin à Saint-Martin-d’Auxigny. Organisée par l’association La Voie d’Émy, cette manifestation propose une programmation pluridisciplinaire répartie entre la salle des fêtes, le gymnase Cathy Melain et le centre de loisirs.

Les activités débutent à 11h30 avec le spectacle S’ambiansigne (participation au chapeau). L’après-midi regroupe diverses animations théâtre, concerts, ateliers de médiation artistique et animale, ainsi que des démonstrations de sport adapté. Le site sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose d’un espace change. Une offre de restauration salée et sucrée est prévue sur place. .

Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 27 67 16 lavoiedemy@gmail.com

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English :

Festive and inclusive day at Saint-Martin-d’Auxigny. On the program: adapted sports, shows, concerts and workshops for all.

L’événement Handi Festi Saint-Martin-d’Auxigny a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES