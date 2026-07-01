Hangar 31 – La Cale 2 l’Île, 31 quai des Antilles, 44200 NANTES, Nantes

Informations pratiques

Hangar 31 – La Cale 2 l’Île 19 et 20 septembre 31 quai des Antilles, 44200 NANTES Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites commentées : visites de l’atelier de restauration de bateaux du patrimoine et du parc à bateaux de l’association la Cale 2 l’Île qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine maritime et fluvial depuis 1989.

Exposition de photos grand format : exposition de photos, illustrant les navigayions, la restauration du patrimoine maritime et fluvial et le volet social de l’association.

31 quai des Antilles, 44200 NANTES Quai des Antilles Nantes 44003 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Visites commentées : visites de l’atelier de restauration de bateaux du patrimoine et du parc à bateaux de l’association la Cale 2 l’Île qui œuvre pour la sauvegarde du patrimoine maritime et fluvial…

©La cale 2 L’ile