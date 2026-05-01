Happy Acacias La Maison des Acacias Audenge
Happy Acacias La Maison des Acacias Audenge samedi 30 mai 2026.
Audenge
Happy Acacias
La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Maison des Acacias fête son anniversaire le samedi 30 mai de 14H à 23H au 17 rue des Acacias… et tout le monde est invité !
Une journée festive, créative et collective pour célébrer tout ce qui fait vivre ce lieu les rencontres, les idées, les projets, les mains qui fabriquent et les liens qui se tissent.
Au programme
. Fresque murale participative avec Manon
. Plantation d’une haie végétale avec Audrey
. Jeux en pagaille
. Découverte du FabLab impression 3D, découpe laser, flocage…
. Course d’orientation en équipe
. Food & buvette
. Soirée concert & DJ set
Dress code tenue colorée recommandée !
Un rendez-vous joyeux, ouvert et convivial pour découvrir, participer, créer et partager. .
La Maison des Acacias 17 Rue des Acacias Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Happy Acacias Audenge a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Coeur Bassin
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