Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar Restaurant La Hitillère Messanges

Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar Restaurant La Hitillère Messanges

Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar Restaurant La Hitillère Messanges vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Restaurant La Hitillère

Adresse : 9 Avenue de l'Océan

Ville : 40660 Messanges

Département : Landes

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Messanges

Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Tous les vendredis
18h à 19h Happy hour musical et tapas
29/5 18h30 Nando Rodriguez et Ofelina Lunar (musique latine)
Tous les vendredis
18h à 19h Happy hour musical et tapas
29/5 18h30 Nando Rodriguez et Ofelina Lunar (musique latine)   .

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar

Every Friday
6-7pm Musical happy hour and tapas
29/5: 6:30pm: Nando Rodriguez and Ofelina Lunar (Latin music)

L’événement Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar Messanges a été mis à jour le 2026-05-09 par OTI LAS

À voir aussi à Messanges (Landes)