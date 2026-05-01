Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar Restaurant La Hitillère Messanges

Messanges

Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Tous les vendredis

18h à 19h Happy hour musical et tapas

29/5 18h30 Nando Rodriguez et Ofelina Lunar (musique latine)

Tous les vendredis

18h à 19h Happy hour musical et tapas

29/5 18h30 Nando Rodriguez et Ofelina Lunar (musique latine) .

Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80

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English : Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar

Every Friday

6-7pm Musical happy hour and tapas

29/5: 6:30pm: Nando Rodriguez and Ofelina Lunar (Latin music)

L’événement Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar Messanges a été mis à jour le 2026-05-09 par OTI LAS