Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar Restaurant La Hitillère Messanges
Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar Restaurant La Hitillère Messanges vendredi 29 mai 2026.
Messanges
Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar
Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Tous les vendredis
18h à 19h Happy hour musical et tapas
29/5 18h30 Nando Rodriguez et Ofelina Lunar (musique latine)
Tous les vendredis
18h à 19h Happy hour musical et tapas
29/5 18h30 Nando Rodriguez et Ofelina Lunar (musique latine) .
Restaurant La Hitillère 9 Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 42 60 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar
Every Friday
6-7pm Musical happy hour and tapas
29/5: 6:30pm: Nando Rodriguez and Ofelina Lunar (Latin music)
L’événement Happy hour musical et tapas Nando Rodriguez et Ofelina Lunar Messanges a été mis à jour le 2026-05-09 par OTI LAS
À voir aussi à Messanges (Landes)
- Soirée couscous Royal Restaurant Mamasé Messanges 15 mai 2026
- Dégustations gratuites de vins Bergerie des vignerons landais Messanges 16 mai 2026
- Chantier éco-citoyen nettoyage de la plage Messanges 22 mai 2026
- Dégustations gratuites de vins landais Bergerie des vignerons landais Messanges 22 mai 2026
- Soirée couscous Royal Restaurant Mamasè Messanges 22 mai 2026