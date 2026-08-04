Informations pratiques

Carhaix-Plouguer

Happy Sport Gymnastique

Rue de Waldkappel Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Activités pour tous les enfants des classes de grande section au CP.

Conditions d’inscriptions

– Pas d’adhésion obligatoire

– Inscription et autorisation parentale (Sous 72h) obligatoire .

Rue de Waldkappel Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40

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English :

L’événement Happy Sport Gymnastique Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée