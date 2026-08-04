Happy Sport Gymnastique Carhaix-Plouguer
mardi 4 août 2026 · Carhaix-Plouguer
Informations pratiques
Carhaix-Plouguer
Happy Sport Gymnastique
Rue de Waldkappel Carhaix-Plouguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Activités pour tous les enfants des classes de grande section au CP.
Conditions d’inscriptions
– Pas d’adhésion obligatoire
– Inscription et autorisation parentale (Sous 72h) obligatoire .
Rue de Waldkappel Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 14 40
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English :
L’événement Happy Sport Gymnastique Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2026-07-30 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée
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