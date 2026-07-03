HAROUN BONJOUR QUAND MÊME SALLE HORIZON Muret
samedi 22 mai 2027 · SALLE HORIZON · Muret
Informations pratiques
Muret
HAROUN BONJOUR QUAND MÊME
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 45 – 45 – 55 EUR
45
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-22
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-22
Avec cinq spectacles à son actif, Haroun est un humoriste connu pour son humour subtil et incisif.
Il aborde des sujets sensibles et d’actualité avec une observation pointue et sans concession des incohérences de notre société. Son humour, souvent à double lecture, invite à la réflexion et rassemble un large public. Ses vidéos iconiques font des millions de vues. Il revient avec un tout nouveau spectacle très attendu intitulé “Bonjour quand même”.
Dans ce nouveau show, il s’attaque à nos angoisses, questionne notre complotisme collectif et se demande ce qui nous sépare d’un serial killer. Comme à son habitude, il aime explorer les méandres de nos idées noires pour mieux s’en détacher et en rire. Il y abordera des thèmes comme l’excès de divertissement, la phobie de l’infini ou encore la dérive de la gauche. 45 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
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English :
With five shows to his credit, Haroun is a comedian known for his subtle and incisive humor.
L’événement HAROUN BONJOUR QUAND MÊME Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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