Haroun Le Forum Le Mans
Haroun Le Forum Le Mans vendredi 20 novembre 2026.
Haroun
Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Haroun de retour au Mans !!!
Avec cinq one-man shows à son actif, Haroun connu pour son humour subtil et incisif revient avec un tout nouveau spectacle nommé Bonjour quand même .
RDV le vendredi 20 novembre 2026 à 20h30, au Forum. .
Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Haroun back in Le Mans!!!
German :
Haroun zurück in Le Mans!!!
Italiano :
Haroun di nuovo a Le Mans!
Espanol :
Haroun vuelve a Le Mans
L’événement Haroun Le Mans a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Le Mans