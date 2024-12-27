Haroun Le Forum Le Mans

Haroun

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Haroun de retour au Mans !!!

Avec cinq one-man shows à son actif, Haroun connu pour son humour subtil et incisif revient avec un tout nouveau spectacle nommé Bonjour quand même .

RDV le vendredi 20 novembre 2026 à 20h30, au Forum. .

Le Forum Centre des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Haroun back in Le Mans!!!

German :

Haroun zurück in Le Mans!!!

Italiano :

Haroun di nuovo a Le Mans!

Espanol :

Haroun vuelve a Le Mans

L’événement Haroun Le Mans a été mis à jour le 2025-07-15 par OT Le Mans